شاهد.. حادث تصادم بين سيارة وحصان

شاهد.. حادث تصادم بين سيارة وحصان

2017/02/14
الساعة 9:34 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تصادم حصان وسيارة

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