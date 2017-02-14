2017-02-14 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. حادث تصادم بين سيارة وحصان شاهد.. حادث تصادم بين سيارة وحصان 2017/02/14 الساعة 9:34 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 305 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. القطاعات العسكرية تستعرض قدراتها التقنية والبشرية بالجنادرية تيوب المواطن شاهد.. حادث تصادم بين سيارة وحصان شاهد.. القطاعات العسكرية تستعرض قدراتها التقنية والبشرية بالجنادرية شاهد.. انهيار جسر يتسبب بسقوط شاحنة شاهد.. اشتعال رجل بسبب انفجار غاز في الصين شاهد.. انهيار صخري بالجزائر يودي بحياة فتاة غرائب فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها ليس مقلباً.. فيديو لشبح سحب شاباً من قدمه أثناء نومه! شاهد.. دق 38 مسماراً بجمجمته خلال دقيقتين! بالفيديو.. منع 200 حوت من الجنوح للشاطئ في نيوزيلندا فيسبوك تكنولوجيا تطبيق جديد من يوتيوب يسمح بتحميل الفيديوهات 13 صورة لجالاكسي S8 المنتظر ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس الأندرويد 17 مليون وحدة هاتف من جالاكسي S8 بالصور.. هكذا يبدو نوكيا 8 -