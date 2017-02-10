شاهد.. حادث تصادم بين سيارتين والمارة ينقذون الركاب

شاهد.. حادث تصادم بين سيارتين والمارة ينقذون الركاب

2017/02/10
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تصادم حافلتين

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