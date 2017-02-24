2017-02-24 ziad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد..حادث لشاحنتين محملتين بالرمال في مفترق طرق بروسيا شاهد..حادث لشاحنتين محملتين بالرمال في مفترق طرق بروسيا 2017/02/24 الساعة 1:16 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 265 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. هيئة السوق المالية توافق على طرح 7 شركات في #السوق_الموازية الأحد المقبل تيوب المواطن شاهد..حادث لشاحنتين محملتين بالرمال في مفترق طرق بروسيا شاهد.. كتلة ضخمة من الثلج تسقط على سيارة لحظة نزول السائق شاهد.. رجل يقف داخل متجر ينجو بأعجوبة من حادث سيارة شاهد.. سيارة طائشة تصدم فتاتين وتفر هاربة بالفيديو.. طائرة تكافح الأعاصير للهبوط في مطار هيثرو بلندن غرائب احذري شد الشعر فهذه عواقبه! 7 كواكب تشبه الأرض.. هل يمكنك العيش فيها؟ حادث مذهل بالفيديو.. إطار سيارة طائش يطيح برجل في البرازيل 11 سراً لا يعرفها المسافرون جواً.. رقم 8 مفاجأة! مريضة أمريكية تمسك قلبها بيديها.. كيف ذلك؟! فيسبوك تكنولوجيا لماذا عليك التخلص بسرعة من هذه التطبيقات “الذكية”؟ بالخطوات.. شغل التطبيقات على هاتفك دون تحميلها هاتف آبل الجديد بدون طفرة تكنولوجية تعاون جديد مايكروسوفت ولينكد إن جوجل توقف بيع رخص “سيرش المواقع” -