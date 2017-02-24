شاهد..حادث لشاحنتين محملتين بالرمال في مفترق طرق بروسيا

شاهد..حادث لشاحنتين محملتين بالرمال في مفترق طرق بروسيا

2017/02/24
الساعة 1:16 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حادث شاحنتين محملتين بالرمال

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