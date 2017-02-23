شاهد.. حادث مروع بسبب تهور سائق

شاهد.. حادث مروع بسبب تهور سائق

2017/02/23
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حادث مروع

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