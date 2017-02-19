شاهد.. حفريات طريق الظهران – الجبيل تتحول إلى مصيدة السيارات

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

كشف مقطع فيديو عن وجود حفر على طريق الظهران – الجبيل.

وبيّن الفيديو وجود عدد من الحفر نتجت عن هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث أصبحت تلك الحفر تشكّل خطرًا حقيقيًا على سالكي الطريق، ومصيدة لجميع السيارات العابرة بشكلٍ يومي.

وهذا الخط يشهد حركة مرورية مستمرة وكثيفة كونه يصل بين مدينتين من أهم مدن المنطقة الشرقية، ولعل الجهات المعنية تتحرك سريعًا لإصلاح الحفريات وصيانة الطريق في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أرواح سالكيه، وعلى سلامة سياراتهم، وعدم الانتظار طويلًا حتى حدوث كارثة.