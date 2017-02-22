شاهد.. حمار وحشي يحاول إغراق آخر صغير وأمه تسعى لإنقاذه

شاهد.. حمار وحشي يحاول إغراق آخر صغير وأمه تسعى لإنقاذه

2017/02/22
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
100
0
طباعة
حمار وحشي

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. تصادم عنيف بين دراجة وحافلة