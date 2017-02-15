شاهد.. حملة تعليم العرضية الجنوبية للتبرع بالدم للمرابطين

المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

دعماً لأبطال الوطن في الحد الجنوبي نفَّذ مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية، اليوم الأربعاء، في ثانوية حراء وبتنسيق مع مستشفى ثريبان العام، وإدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة القنفذة حملة للتبرع بالدم لأبطالنا المرابطين على الحد الجنوبي تحت شعار “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك” في بادرة وفاء وعرفان نظير ما يبذله هؤلاء الأبطال من تضحيات في ميدان العز والشرف.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية عبدالرحمن وهاس أن هذه الحملة تمثل تكريساً لدور التعليم في تقديم المبادرات التي تعكس قيم الوزارة في تنمية وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، مقدماً شكره لكل من تفاعل مع هذه الحملة من منسوبي التعليم طلاباً ومعلمين منذ الإعلان عنها، مثمناً كل الجهود التي بُذلت من ثانوية حراء، ومستشفى ثريبان العام، وبنوك الدم بصحة القنفذة، وحرصهم على تسخير كافة الإمكانات والتجهيزات لإنجاح الحملة.

يُذكر أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من المعلمين والمشرفين والطلاب وبعض أفراد المجتمع حيث قُدمت لهم شهادة شكر وتقدير نظير تبرعهم بالدم ومساهمتهم الفاعلة لإنجاح الحملة.