شاهد.. خاصية Portrait Mode في آيفون 7 بلس

المواطن - وكالات

أعلنت شركة أبل -عبر مقطعين- عن بعض قدرات ومميزات خاصية “Portrait Mode” الموجودة بهاتف iPhone 7 Plus.

وبحسب ما نشره موقع GSM الهندي، فإنه مع هذا الوضع سيكون المستخدمون قادرين على عمل صور ملف شخصي ذات مظهر أفضل لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام كاميرا آيفون 7 بلس.



ووضع “Portrait Mode” قد تم تطويره بشكلٍ خاص لهاتف iPhone 7 Plus ليتيح للمستخدمين التقاط الصور، مع التركيز على موضوعٍ معين في الصورة وإهمال الأجزاء الأخرى، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال استخدام هاتف iPhone 7 Plus للكاميرا الواسعة الزاوية والعدسة المقربة، ثم يتم بعد ذلك تحليل الصور في طبقات مختلفة للتأكّد من درجة الألوان لتحقيق هذا التأثير البصري الذي لا يظهر إلّا في الصور التي تم التقاطها من خلال بعض الكاميرات المتخصصة، وقد أصبحت هذه الميزة متاحة لهواتف آيفون 7 بلس بعد إطلاق تحديث iOS 10.1 الجديد الذي وفّر أيضًا العديد من الإصلاحات لنظام التشغيل.