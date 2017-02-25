شاهد.. دورية للاحتلال الإيراني تطلق النار على مواطنٍ أحوازي وتمنع إسعافه

المواطن - الأحواز

تداول ناشطون أحوازيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر فيه مواطن أحوازي وهو طريح على الأرض بعد إصابته بطلقٍ ناري من قبل قوات الاحتلال في حي الزعفرانية، غربي الأحواز العاصمة، يوم 25 فبراير.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” إن دورية تابعة لقوات الاحتلال أطلقت النار بدمٍ بارد على شابٍ أحوازي، وأصابته في رجله اليمنى بعدما رفض الأوامر الصادرة من عناصر الدورية بتفتيشه بدنيًا.

ويظهر في الفيديو الشاب الأحوازي وهو مخضب بالدماء، وفاقد للوعي وسط تجمع عدد من المواطنين الغاضبين حوله، كما يظهر في المقطع المصور وجود سيارة تابعة لقوات الأمن الاحتلال.

وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال امتنعت عن إسعاف الشاب الأحوازي المصاب، وتركته ينزف حتى تدخّل بعض المواطنين في حي الزعفرانية، ونقلوه إلى أحد مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة.

ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال شهر فبراير بعد مقتل شاب أحوازي في مدينة الفلاحية، يوم 9 فبراير الجاري، بعد إطلاق نار عشوائي من قبل قوات الاحتلال، وجرح مواطن آخر في مدينة السوس، يوم 22 فبراير الجاري، على يد عناصر مخابرات الاحتلال.

ويرى مراقبون أن قوات الاحتلال تنتهج أسلوبًا همجيًا في التعامل مع الأحوازيين بعد تصاعد الوعي القومي والوطني الرافض لوجود الاحتلال غير الشرعي.

