شاهد.. رجل يتحدى الجاذبية وينقذ طفلًا من السقوط

شاهد.. رجل يتحدى الجاذبية وينقذ طفلًا من السقوط

2017/02/18
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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رجل يتحدى الجاذبية

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