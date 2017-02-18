2017-02-18 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. رجل يتحدى الجاذبية وينقذ طفلًا من السقوط شاهد.. رجل يتحدى الجاذبية وينقذ طفلًا من السقوط 2017/02/18 الساعة 11:53 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 540 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. سيارة تتسبب في موقفٍ محرج لميكانيكي تيوب المواطن شاهد.. سيارة تتسبب في موقفٍ محرج لميكانيكي شاهد.. لقطات مذهلة لباكستاني يثني الحديد بأسنانه شاهد.. رجل يتحدى الجاذبية وينقذ طفلًا من السقوط شاهد.. نجاة أم وابنها من الموت بعد تعرّضهما لحوادث “متزامنة” شاهد.. لحظة إنقاذ رجل لطفلٍ سقط على قضبان القطار غرائب بالصور.. السلاح الأكثر تدميرًا في التاريخ معروض للبيع موكب للأفيال في لاوس.. أرض المليون فيل تكنولوجيا تتوقع سقطات المسنين قبل ثلاثة اسابيع من حدوثها اكتشاف كائنات حية خاملة عمرها 50 ألف عام بالفيديو.. مسنّة في الـ 64 تلد توأمًا بصحةٍ جيدة فيسبوك تكنولوجيا شاهد.. خاصية Portrait Mode في آيفون 7 بلس بيع أكثر من مليار ونصف هاتف في 2016 4 طرق لحماية عينك عبر الوضع الليلي سامسونج تسعى لمنع انفجار هواتفها بطريقةٍ جديدة ميزة جديدة لفيس بوك تخص تويتر وسناب شات -