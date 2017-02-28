شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل!

المواطن - وكالات

دفع الإحباط رجلا يدعى ماسارو ميورا، عمره 54 عاما من مدينة “كاسوجاي” اليابانية، إلى طعن نفسه في منطقة الورك، وذلك في حمام بمحطة مترو الأنفاق.

وذهب ميورا بعدها إلى مركز الشرطة القريب من محطة المترو وتقدم ببلاغ كاذب قائلا إن “رجلا مجهولا طعنه من الخلف”.

وحين كان ينتظر خضوعه للعلاج بدأت الشرطة بالتحقيق معه بشأن الحادثة، إلى أن اعترف ميورا بكذبته وأنه أقدم على طعن نفسه للتغيب عن العمل.

وتابع “لم أكن أريد الذهاب إلى العمل، لذلك فعلت هذا، فإذا تأذيت أعتقد بأنه لن يتوجب علي العمل”، بحسب موقع “تومو نيوز اليابان”.