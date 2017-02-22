شاهد.. رجل يقتحم سوبر ماركت راكباً “حصاناً”

شاهد.. رجل يقتحم سوبر ماركت راكباً “حصاناً”

2017/02/22
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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رجل يقتحم سوبر ماركت

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