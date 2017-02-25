شاهد.. سائق متهور يترك شاحنته تسير وحدها على الطريق

شاهد.. سائق متهور يترك شاحنته تسير وحدها على الطريق

2017/02/25
الساعة 11:01 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سائق متهور

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