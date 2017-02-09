شاهد.. سلسلة انفجارات في مصنع كيميائي بإسبانيا

شاهد.. سلسلة انفجارات في مصنع كيميائي بإسبانيا

2017/02/09
الساعة 9:38 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انفجارات اسبانيا

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