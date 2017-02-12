شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً

شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً

2017/02/12
الساعة 5:03 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
555
0
طباعة
مفحط

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. شاحنة معلقة على حافة منحدر جبلي .. هل تم إنقاذ ركابها؟