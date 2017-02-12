2017-02-12 saad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً 2017/02/12 الساعة 5:03 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 555 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. شاحنة معلقة على حافة منحدر جبلي .. هل تم إنقاذ ركابها؟ تيوب المواطن شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً متظاهرون يحرقون سيارات الشرطة في باريس بعد الاعتداء على شاب أسود شاهد.. شاحنة معلقة على حافة منحدر جبلي .. هل تم إنقاذ ركابها؟ بالفيديو.. 10 معلومات صادمة تبدو خرافات للوهلة الأولى بالفيديو.. احتراق شاحنة عند مخرج 8 في الرياض غرائب بالفيديو.. منع 200 حوت من الجنوح للشاطئ في نيوزيلندا لص غبي خبأ غنيمة ضخمة سرقها داخل منزله جهاز صغير .. سيذكرك بمكان سيارتك! بالفيديو.. “العنكبوت الخارق” طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس ما حقيقة المخلوق الغريب الذي ظهر بالقرب من شاطئ بريطاني؟ فيسبوك تكنولوجيا جهاز يوثق ما يخطر على بالك بـ11 لغة أبل تطلق 3 هواتف آيفون جديدة بميزة الشحن اللاسلكي سامسونج جالاكسي S7 يتلقى تحديثاً جديداً لنظام أندرويد نوجا “تليجرام” يصل للساعات الذكية بنظام Android Wear 2.0 ثغرة أمنية خطيرة “جدًا” في سناب شات -