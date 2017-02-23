شاهد.. سيف بن زايد يبثّ فيديو لهجوم أسد على قافلة صيد

المواطن – الرياض

شارك الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يُظهر لحظة هجوم أسد على قافلة صيد، في جنوب إفريقيا، وإطلاق النار وقتل الأسد المهاجم.

ويوضح الفيديو اقتراب الأسد بسرعة نحو قافلة الصيد فبادر اثنان من الحراس بإطلاق الرصاص على الأسد؛ فسقط قتيلاً على بعد أمتار منهم.

وكتب الشيخ زايد بن نهيان على مقطع الفيديو عبارة مقتضبة قال فيها: ” بالثبات ستحقق أهدافك”.

ولم يتضح من المقطع تاريخ ولا مكان تسجيل المقطع، إلا أن مغردين أكدوا أنه في جنوب أفريقيا.