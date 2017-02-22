شاهد.. شاب يوجّه رسالته باكيًا أمام قبر والدته: إذا فات الفوت ما ينفع الصوت

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

نبكيهم ونرثيهم، لا سيّما بعد فوات الأوان.. نعض أيدينا ندمًا على غيابهم، بعدما ندرك أهمية وجودهم في الحياة.

إنه بر الوالدين الذي يُحرم منه الأيتام، ولأجله، وقف شاب على قبر والدته وهو يبكي، ناصحًا كل من له والدين على قيد الحياة، متمنيًا لو أن أمّه على قيد الحياة كي يكلّمها، ويشم رائحتها، وينال الرضا منها، ويعانقها.

ودعا الشاب كل عاق لوالديه ألّا يتركوا مفاتيح الجنة، ويتداركوا بطلب رضا الله ورضا الوالدين والبر بهما، مذكرًا إياهم بالمثل الشعبي: “إذا فات الفوت ما ينفع الصوت”.

ونصحهم بأخذ العبرة من غيرهم، كي لا يبكوا لاحقًا ندمًا على ما فقدوه.