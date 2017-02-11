شاهد.. شاحنة ضخمة تسحق سيارة شرطة أمريكية

شاهد.. شاحنة ضخمة تسحق سيارة شرطة أمريكية

2017/02/11
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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ساحنة تسحق سيارة

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