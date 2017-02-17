2017-02-17 ziad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شرطي استرالي يستخدم سيارته لإعداد البيض المقلي شاهد.. شرطي استرالي يستخدم سيارته لإعداد البيض المقلي 2017/02/17 الساعة 10:55 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 135 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. اشتعال رجل بسبب انفجار غاز في الصين تيوب المواطن شاهد..حادث تصادم بين سيارة وقطار في روسيا شاهد.. شرطي استرالي يستخدم سيارته لإعداد البيض المقلي شاهد.. رجل يخلع سن متسول بـ”كماشة” شاهد.. مقلب ينتهي ببكاء طفل بسبب وفاة والدته شاهد.. قائد مروحية يهبط على الطريق للسؤال عن الطريق غرائب تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان في عامٍ واحد ابن يدعي وفاة أمه بـ”موافقتها” لسببٍ غريب! جسم غريب يعبر القمر! فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها فيسبوك تكنولوجيا فيسبوك ينافس لينكد إن بميزة جديدة تخص “الوظائف” آبل لا تعلم مستقبلها مع ترامب 100 مليون دولار خسائر HTC في الربع الرابع من 2016 تحذيرات من ياهو لمستخدميها في وقت “سيّء للغاية” تطبيق “غير مجاني” لعشاق مانشستر يونايتد -