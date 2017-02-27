شاهد.. شرطي يطلب رشوة بالصوت والصورة

شاهد.. شرطي يطلب رشوة بالصوت والصورة

2017/02/27
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شرطي مرتشي

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