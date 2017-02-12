شاهد .. صور استقبال الملك لوزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة

شاهد .. صور استقبال الملك لوزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة

2017/02/12
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة5

 

الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة6

الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة4

الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة1 الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة2 الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة3

الملك يستقبل وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة7

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