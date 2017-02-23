شاهد .. صور استقبال خادم الحرمين لرئيس الصومال

شاهد .. صور استقبال خادم الحرمين لرئيس الصومال

2017/02/23
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الملك يستقبل الرئيس الصومالي

الملك يستقبل الرئيس الصومالي1
الملك يستقبل الرئيس الصومالي3

الملك يستقبل الرئيس الصومالي2

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