شاهد صور تشريف خادم الحرمين حفل عشاء ملك ماليزيا

شاهد صور تشريف خادم الحرمين حفل عشاء ملك ماليزيا

2017/02/26
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, زيارات ملكية
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الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (1)

الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (4)

الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (2) الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (3)
الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (6) الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (7) الملك سلمان يشرف حفل عشاء ملك ماليزيا (8)

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