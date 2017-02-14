2017-02-14 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. طائرة إسبانية تطارد باخرة مهربي مخدرات شاهد.. طائرة إسبانية تطارد باخرة مهربي مخدرات 2017/02/14 الساعة 10:57 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 250 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. تصادم في تقاطع مروري وانقلاب دفع رباعي تيوب المواطن شاهد.. طائرة إسبانية تطارد باخرة مهربي مخدرات شاهد.. تصادم في تقاطع مروري وانقلاب دفع رباعي شاهد.. حادث تصادم بين سيارة وحصان شاهد.. القطاعات العسكرية تستعرض قدراتها التقنية والبشرية بالجنادرية شاهد.. انهيار جسر يتسبب بسقوط شاحنة غرائب فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها ليس مقلباً.. فيديو لشبح سحب شاباً من قدمه أثناء نومه! شاهد.. دق 38 مسماراً بجمجمته خلال دقيقتين! بالفيديو.. منع 200 حوت من الجنوح للشاطئ في نيوزيلندا فيسبوك تكنولوجيا آبل تطلب من سامسونغ 60 مليون شاشة لهاتف آيفون تطبيق جديد من يوتيوب يسمح بتحميل الفيديوهات 13 صورة لجالاكسي S8 المنتظر ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس الأندرويد 17 مليون وحدة هاتف من جالاكسي S8 -