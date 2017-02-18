شاهد.. طفل في غزة يسطّر عنوانًا للرجولة

المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

صغار هم، لكنّهم يعرفون كيف يحملون المسؤولية، نعم.. إنهم أطفال فلسطين المحتلة.

احتفى المغرّدون اليوم، الجمعة، بطفلٍ لم يسمح لأخته بعبور شارع أغرقته مياه الأمطار في قطاع غزة، ليحملها ويعبر بها الطريق، تاركًا في نفوس من شاهده عظيم الأثر.

وبفخرٍ كبير، أكد المغرّدون -الذين تداولوا صور الموقف عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- أن الرجولة ليست مجرد عمر يصل إليه الإنسان فيصبح رجلًا، بل هي مروءة وأفعال حميدة، كهذا الفعل الذي أقدم عليه الصغير غير آبه بنفسه.

مشهد لم يتوقّف عند الصغير وأخته، لكنه جاب مواقع التواصل الاجتماعي ليكون درسًا للكبير قبل الصغير، ويحمل معه أسمى معاني الأخوة، والتفاني، والإيثار.