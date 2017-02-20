شاهد.. علي العلياني سيطل على محبّيه في #معالي_المواطن

المواطن ـ رقية الأحمد :

بعد انتظارٍ كاد أن يكون طويلًا على محبي الإعلامي علي العلياني، كشفت قناة “إم بي سي” عن برنامجٍ جديد يقدّمه العلياني عبر شاشتها.

وأوضحت القناة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن: “قضايا الشارع السعودي قريبًا في برنامج (معالي المواطن) مع علي العلياني”.

وفي مقطعٍ ترويجي، ظهر الإعلامي علي العلياني -الذي كان يقدّم برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”- وهو يطرح التساؤل: “كيف نعيش؟” بغية الإيحاء بأطراف خيوط البرنامج المرتقب، فيما لم تفصح القناة عن موعد انطلاق البرنامج.