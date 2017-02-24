2017-02-24 saad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد فيديو فوضى وتدافع في ملتقى التوظيف بـ #الدمام شاهد فيديو فوضى وتدافع في ملتقى التوظيف بـ #الدمام 2017/02/24 الساعة 7:28 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 215 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. 19 قتيلًا وجريحًا في تفجيرٍ انتحاري في أبين تيوب المواطن بالفيديو.. 19 قتيلًا وجريحًا في تفجيرٍ انتحاري في أبين شاهد فيديو فوضى وتدافع في ملتقى التوظيف بـ #الدمام بالفيديو.. السويل تغرق مدينة سلا المغربية بالفيديو.. طائرة بدون طيار تخترق الغيوم وتكشف عن مشهدٍ مذهل شاهد..حادث لشاحنتين محملتين بالرمال في مفترق طرق بروسيا غرائب احذري شد الشعر فهذه عواقبه! 7 كواكب تشبه الأرض.. هل يمكنك العيش فيها؟ حادث مذهل بالفيديو.. إطار سيارة طائش يطيح برجل في البرازيل 11 سراً لا يعرفها المسافرون جواً.. رقم 8 مفاجأة! مريضة أمريكية تمسك قلبها بيديها.. كيف ذلك؟! فيسبوك تكنولوجيا 50 % من متصفحي الإنترنت معرّضون لخطر التتبع الخبيث هنا .. خطوات نشر ألبوم من 10 صور على إنستجرام صورة مُسربة لهاتف LG G6 الجديد .. التفاصيل هنا جوجل تتصدى للتعليقات المُسيئة بميزة جديدة للناشرين آيفون يمتلك 7 مزايا لا تتوفر في أندرويد -