شاهد فيديو فوضى وتدافع في ​ملتقى التوظيف بـ #الدمام

شاهد فيديو فوضى وتدافع في ​ملتقى التوظيف بـ #الدمام

2017/02/24
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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ملتقى التوظيف الدمام

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