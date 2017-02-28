شاهد.. فيل يرفع حاجزاً لعبور السكة الحديدية

شاهد.. فيل يرفع حاجزاً لعبور السكة الحديدية

2017/02/28
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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