شاهد.. قائد دراجة نارية يرتطم بسيارة ويهبط عليها

شاهد.. قائد دراجة نارية يرتطم بسيارة ويهبط عليها

2017/02/15
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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دراجة نارية

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