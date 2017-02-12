2017-02-12 saad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. قذائف تسقط بجوار ملعب كرة والحكم يستأنف المباراة شاهد.. قذائف تسقط بجوار ملعب كرة والحكم يستأنف المباراة 2017/02/12 الساعة 8:02 مساءً - فيتيوب المواطن 925 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً تيوب المواطن شاهد.. قذائف تسقط بجوار ملعب كرة والحكم يستأنف المباراة بالفيديو.. حافلة معلمات تسير بسرعة جنونية شاهد.. سيارة مُفحّط بدون لوحات تثير الرعب فجراً متظاهرون يحرقون سيارات الشرطة في باريس بعد الاعتداء على شاب أسود شاهد.. شاحنة معلقة على حافة منحدر جبلي .. هل تم إنقاذ ركابها؟ غرائب بالفيديو.. منع 200 حوت من الجنوح للشاطئ في نيوزيلندا لص غبي خبأ غنيمة ضخمة سرقها داخل منزله جهاز صغير .. سيذكرك بمكان سيارتك! بالفيديو.. “العنكبوت الخارق” طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس ما حقيقة المخلوق الغريب الذي ظهر بالقرب من شاطئ بريطاني؟ فيسبوك تكنولوجيا جهاز يوثق ما يخطر على بالك بـ11 لغة أبل تطلق 3 هواتف آيفون جديدة بميزة الشحن اللاسلكي سامسونج جالاكسي S7 يتلقى تحديثاً جديداً لنظام أندرويد نوجا “تليجرام” يصل للساعات الذكية بنظام Android Wear 2.0 ثغرة أمنية خطيرة “جدًا” في سناب شات -