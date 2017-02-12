شاهد.. قذائف تسقط بجوار ملعب كرة والحكم يستأنف المباراة

شاهد.. قذائف تسقط بجوار ملعب كرة والحكم يستأنف المباراة

2017/02/12
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن
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قذائف

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