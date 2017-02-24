شاهد.. قصة مضحكة ترويها مُسنة لفيصل بن بندر

المواطن - الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو”، يبين سيدة مُسنة فاجأت أمير الرياض فيصل بن بندر خلال جولته على أحد الأسواق الشعبية، حيث حكت له موقفاً طريفاً وقع بينهما قبل سنوات.

وتُدعى السيدة، أم عبدالعزيز، وكانت تعرض منتجاتها في أحد المعارض الشعبية أثناء زيارة الأمير لثادق في يناير الماضي، واستوقفته ممازحة له، وقائلة إن موقفاً طريفاً جمع بينهما حينما كانا في الحمادة، وإنه سيجعله يضحك حتى يصل إلى الرياض، مبدية ترددها في روايته أمام الحضور، قبل أن يستحثها الأمير ضاحكاً.

وتابعت المسنة “كانت معك سيارة صغيرة، وكنا ميتين نحب ذا السيارات، وتركب مع أخوك ونجي أنحن وبنات خالك سعد بن معمر، قلت دفوني وأركبكم، دفيناك لكنك تركتنا ومشيت”.

وضحك أمير الرياض على القصة، وقال لها إنه سيضحك بالفعل عليها حتى يصل إلى الرياض.