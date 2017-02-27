شاهد.. قصة نجاح “برنامج تارقت”: من موظف مركز صحي إلى رجل أعمال من طراز رفيع

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

بادر الإعلامي صلاح الغيدان، بتخصيص برنامج “تارقت”، عبر موقع “يوتيوب”، لإبراز شباب ناجحين في العمل الحر، لاسيّما في قطاع الاتصالات.

وأوضح الغيدان، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنّه “ستكون أول ١٠ قصص من سوق الاتصالات، لاسيما بعد قرار توطين هذا القطاع”.

وأبرز أنَّ “البرنامج يأتي لإيماني بأنَّ هناك قصصًا عايشت التحديات ونجحت في تحقيق الهدف المحدد”.

وأعلن أنَّ “كل من يحقق هدفًا في حياته سيكون محل أنظار برنامج (تارقت)”، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى إرسال قصصهم، عبر info@socialtv.sa، بغية توثيقها للمتابعين، والتعبير عن الفخر بالناجحين.

وشارك الإعلامي الغيدان، متابعيه، توثيق القصة الأولى، للشاب علي الكريديس، في مجال صيانة الجوالات، الذي لم يوقف قطار طموحه العجيب، إذ توقف عن عمله في مركز صحي، وتوجّه للتجارة في مجال الجوالات أيام “الرهيب”.

ولكونه لا يعرف المستحيل، ظلَّ يسعى نحو هدفه، حتى كبرت الهواية، ليكون مصدرًا للفخر، ويخدم النساء بكل خصوصية، ولم يتستر يومًا على الخطأ، واستكمل دراسته وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال.

شاهد قصته هنا: