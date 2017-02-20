شاهد.. قوات الدفاع المدني في “وطن 87” تواصل استعداداتها الميدانية

المواطن – شريف النشمي – الرياض

تواصل قوات الدفاع المدني المشاركة في التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية وطن 87 بداية الأسبوع الثالث فرضياتها الميدانية والمقامة في مركز الأمير محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بالمدينة المنورة.



وتشارك قوى الدفاع المدني مع بقية القطاعات الأمنية بآليات ومعدات خاصة ومتطورة كحاوية التدخل السريع في الحوادث الخطرة وحاوية التطهير، بالإضافة لمشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي المصنف دوليًا والذي يستخدم في أعماله وسيلة البحث (K9) “الكلاب البوليسية” للبحث عن المحتجزين والمحاصرين تحت الأنقاض، وذلك للمساهمة في حفظ أمن الوطن واستقراره.