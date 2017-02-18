شاهد.. لحظة إنقاذ رجل لطفلٍ سقط على قضبان القطار

شاهد.. لحظة إنقاذ رجل لطفلٍ سقط على قضبان القطار

2017/02/18
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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رجل ينقذ طفل

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