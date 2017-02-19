شاهد.. لحظة تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهم

شاهد.. لحظة تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهم

2017/02/19
الساعة 8:37 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شرطة ومتهم

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