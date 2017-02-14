شاهد.. لحظة سرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد

شاهد.. لحظة سرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد

2017/02/14
الساعة 8:17 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سرقة صندوق

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