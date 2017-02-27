شاهد.. لحظة نجاة رجل من الموت بعد سقوط شجرة عملاقة عليه

شاهد.. لحظة نجاة رجل من الموت بعد سقوط شجرة عملاقة عليه

2017/02/27
الساعة 4:21 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
255
0
طباعة
نجاة رجل

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. متهوران يتعلقان بقطار متحرك