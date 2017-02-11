2017-02-11 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحية معتمر تصل إلى الأرض شاهد.. لحية معتمر تصل إلى الأرض 2017/02/11 الساعة 11:49 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 955 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. ظهور سحابة غريبة مجهولة المصدر في الفضاء تيوب المواطن شاهد.. ظهور سحابة غريبة مجهولة المصدر في الفضاء شاهد.. فتاة تحمل سيفًا تثير خوف ورعب المواطنين شاهد.. لحية معتمر تصل إلى الأرض شاهد.. إنقاذ إطفائي علقت مركبته على حافة جرف في الصين شاهد.. شيء خفي يسحب شاباً هندياً من غرفة نومه غرائب جهاز صغير .. سيذكرك بمكان سيارتك! بالفيديو.. “العنكبوت الخارق” طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس ما حقيقة المخلوق الغريب الذي ظهر بالقرب من شاطئ بريطاني؟ شاهد.. هذه أغلى شوكولاتة معتقة في العالم بالصور.. العثور على كرة قدم ابنة رائد فضاء بعد 30 عاما بحطام مركبة فيسبوك تكنولوجيا ثغرة أمنية خطيرة “جدًا” في سناب شات ميزة أمنية مهمة في آيفون 8 المنتظر ثغرة خطيرة في آي كلاود على آيفون جوجل تتجه لإزالة عدد كبير من تطبيقات Play Store سومنوكس.. أول وسادة إلكترونية تعالج الأرق -