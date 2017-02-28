شاهد.. لقطات توثق لقاء الملك بالمبتعثين في ماليزيا

المواطن- تصوير: بندر الجلعود

كعادته في توثيق اللحظات المهمة في الجولات الملكية، وثّق الزميل بندر الجلعود مشاهد مميزة وخاصة من لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وفد المبتعثين السعوديين، ورابطة الخريجين الماليزيين من الجامعات السعودية.

ويحرص خادم الحرمين على لقاء الطلاب المبتعثين في كل الدول التي يزورها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم على إتمام المهام التي تم إيفادهم من أجلها، مذكراً إياهم بما تنتظره الدولة منهم.

من جانبهم عبّر الطلاب السعوديون والخريجون الماليزيون عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يعكس حرص القيادة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتذليل الصعاب أمام أبناء المملكة المبتعثين إلى الخارج.