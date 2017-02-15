شاهد .. لقطات لـ #أمطار_الرياض رصدتها عدسة “المواطن”

شاهد .. لقطات لـ #أمطار_الرياض رصدتها عدسة “المواطن”

2017/02/15
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيالمراسلون
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امطار الرياض ‫(1)‬ ‫‬
المواطن - الرياض- تصوير- محمد القبع

 

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