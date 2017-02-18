شاهد.. لقطات مذهلة لباكستاني يثني الحديد بأسنانه

شاهد.. لقطات مذهلة لباكستاني يثني الحديد بأسنانه

2017/02/18
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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باكستاني
المواطن - وكالات

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