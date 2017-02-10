شاهد.. لقطات مرعبة لهروب ثورين وتحول مصارعة ثيران لمأساة

شاهد.. لقطات مرعبة لهروب ثورين وتحول مصارعة ثيران لمأساة

2017/02/10
الساعة 2:26 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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هروب ثورين

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