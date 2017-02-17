شاهد: للمرة الثانية منذ إنشائه.. سدّ حوطة بني تميم يفيض بمياه الأمطار

المواطن ـ الرياض

فاض سدّ حوطة بني تميم، جنوب منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ أمس الخميس.

يذكر أنَّ السد يفيض للمرة الثانية منذ إنشائه قبل أكثر من 30 عامًا. وشهدت محافظات الرياض أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها السيول والشعاب، وأغرقت المنازل والمحال.

وفي السياق ذاته، غزت مياه السيل مراكز الدلم واليمامة في محافظة الخرج، بعدما تخطّت مدينة السيح.

ووثّق مواطنون صورًا ومقاطع للسيول التي تتحرك في منطقة الرياض، منها ما أغرق الطرقات، وغمر المركبات، بعد ليلة عاصفة، انهمرت فيها الأمطار بغزارة.