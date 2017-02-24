شاهد ماذا فعل محمد بن راشد لعبور أحد شوارع دبي؟

شاهد ماذا فعل محمد بن راشد لعبور أحد شوارع دبي؟

2017/02/24
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
80
0
طباعة
2
المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

تداول المغرّدون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مقطعًا مصوّرًا لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، ملتزمًا بالأنظمة في بلاده.

ويظهر المقطع الشيخ محمد بن زايد، واقفًا عند إحدى إشارات المرور، منتظرًا الضوء الأخضر للمشاة، بغية العبور إلى الجهة الأخرى، دون موكيب كبير، ولا حماية وحراسة مدججة بالأسلحة.

هذه اللقطات الطبيعية في حياة كل إنسان، نالت استحسان المغرّدين، لاسيّما أنَّ غالبيتهم عاصر مشاهدًا من مرور مسؤولين محليين، كل في بلاده، والتي كانت تتسم بالسرعة، وكسر الأنظمة المرعية، التي تطبق على الشعوب.

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#عاجل بالفيديو.. شاهد عيان يروي لـ”المواطن” تفاصيل سقوط الطائرة الأردنية وإنقاذ قائدها في #نجران

المواطن- حسين المصعبي- نجران روى المواطن صالح بن