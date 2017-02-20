شاهد.. ماذا فعل هذا المسنّ برًا بأبيه بعد الوفاة؟

المواطن ـ الرياض:

كُلّف المسلم بأن يكون بارًا بوالديه، وهو أمر نرى الكثير يغفلون عنه، إلّا أن بعض النماذج المضيئة ترشدنا الهدى، وتعلّمنا الصواب، وتذكّرنا بواجبنا الذي قد نغفل عنه دون وعي.

ومن تلك النماذج المضيئة، مسن يروي كيف سدّ دين والده بعد الوفاة؟ وكيف مكّنه المولى (عز وجل) من أن يؤدي الطاعة على الرغم من مرور الزمن.

وتداول المغرّدون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، المقطع الذي يحكي، في 44 ثانية، كيف مرّ بالشيخ دائن يخبره عن مالٍ له لم يسدّه الأب، وكيف قام بدوره بتحمّل المسؤولية، راجيًا المولى أن يغفر لأبيه تأخّر السداد.