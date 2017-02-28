شاهد.. متضرّرو العقاري بعد تحويلهم للمصارف: مظلومون ومدير الصندوق لا يقابلنا

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول عددًا من المواطنين من قوائم صندوق التنمية العقاري وهم يحاولون لقاء مدير صندوق التنمية العقاري دون جدوى.

وقال عدد من المواطنين إنهم يحاولون مقابلة مدير صندوق التنمية العقاري، أيهم اليوسف، منذ 6 شهور، ولكن لم يستطيعوا الوصول اليه.

وبيّنوا أنهم على قوائم الانتظار منذ 12 عامًا، وعندما أعلنت أرقامهم، وجّههم العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم بفوائد.

وأوضح أحد المواطنين أن البنك اشترط عليه شراء أرض، وقام بالفعل بشراء الأرض بـ 380 ألف ريال، وعندما نزل اسمه، تم تحويله لأحد المصارف، وعند مراجعة المصرف، عرض المصرف عليه شراء شقة فقط، مؤكدًا أن أرضه الآن خسرت كثيرًا!