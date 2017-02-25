شاهد.. محاولة ركن سيارة تنتهي بتصادم

شاهد.. محاولة ركن سيارة تنتهي بتصادم

2017/02/25
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تصادم

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