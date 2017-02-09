شاهد.. مختل عقلياً يقتل أمه ويخرج ليقتل الناس عشوائياً

شاهد.. مختل عقلياً يقتل أمه ويخرج ليقتل الناس عشوائياً

2017/02/09
الساعة 12:50 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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مختل يقتل أمه

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