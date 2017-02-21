شاهد.. مذيعة تتلقى تسديدة قوية في رأسها أثناء تغطية مباراة

شاهد.. مذيعة تتلقى تسديدة قوية في رأسها أثناء تغطية مباراة

2017/02/21
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
85
0
طباعة
مذيعة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. إنقاذ صبي سقط في مسار القطارات في روسيا