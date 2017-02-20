2017-02-20 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مراهق يثير خوف وفزع المارة بسيارته في دبي شاهد.. مراهق يثير خوف وفزع المارة بسيارته في دبي 2017/02/20 الساعة 7:25 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 440 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. لقطات مروعة لمراهق يطعن صديقه بسبب الوجبات الخفيفة تيوب المواطن شاهد.. مراهق يثير خوف وفزع المارة بسيارته في دبي شاهد.. لقطات مروعة لمراهق يطعن صديقه بسبب الوجبات الخفيفة حافلة أردوغان تدهس حارسه الشخصي.. شاهد ماذا فعل الرئيس؟ شاهد.. شرطي ينقذ امرأة وكلبها من حريق في منزلها شاهد.. لحظة تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهم غرائب وسيلة جديدة لمحو الذكريات السيئة من أدمغة البشر صورة لم ترها من قبل للمشترى بسبب النساء .. بعض الرجال يشعرون بالاكتئاب بالصور.. السلاح الأكثر تدميرًا في التاريخ معروض للبيع موكب للأفيال في لاوس.. أرض المليون فيل فيسبوك تكنولوجيا لعبة جديدة من بوكيمون لأندرويد وiOS مايكروسوفت تطلق “بيم” أبل تتعاون مع شركةٍ جديدة لشحن هواتفها لا سلكيًا سامسونج تشتري شركة هارمان بـ 8 مليارات دولار أول بنك للتبرع بالأدمغة يبحث عن متبرعين -